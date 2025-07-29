Служба для чоловіків 60+ у ЗСУ: де служитимуть та чи отримають мільйон

Служба для чоловіків 60+ у ЗСУ / © ТСН.ua

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Чоловіки і жінки старше 60 років дозволили служити у Силах оборони за контрактом.

Де, у яких частинах і на яких умовах будуть служити чоловіки 60+, розповіла військова юристка ЮК «Приходько та партнери» Тетяна Козян в коментарі УНІАН.

Де будуть служити чоловіки 60+

За словами юристки, у чоловіків-контрактників 60+ не будуть направляти у зону бойових дій. Їхня служба має проходити у тилових частинах і частинах забезпечення (зв’язок, логістика, ремонтна служба).

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Крім того, такі військові бути інструкторами чи консультантами у навчальних центрах, або працювати у ТЦК.

Хоча, за власним бажанням, чоловіки 60+ можуть воювати і на «нулі».

Кому можуть відмовити

Тим, хто визнаний непридатним за рішенням ВЛК;

має непогашену судимість;

виключений з військового обліку за віком чи за станом здоров’я.

Юристка наголосила, що ключова умова для підписання контракту 60+ — придатність за станом здоров’я.

Які бонуси передбачені

Тетяна Козян нагадує, що зарплата контрактників 60+, становитиме щомісяця від 20 тисяч гривень. Можуть бути додаткові надбавки (наприклад, посадові чи за вислугу років, за складність умов).

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Якщо особа за власним бажанням захоче служити у зоні бойових дій, то вона, як і інші військові на «нулі», зможе отримати додаткові виплати у розмірі до 100 тисяч гривень.

Водночас, на відміну від контракту молодих хлопців 18-24 роки, особам у віці понад 60 років не передбачена виплата мільйона гривень.

Крім того, особам, які підпишуть контракт у віці після 60 років, передбачені разові підйомні виплати від ТЦК, або від громад, чи від обласних адміністрацій. Подекуди ця сума сягає до 100 тисяч гривень, але це залежить від місцевої влади.

Контрактники 60+ також отримають повне медичне забезпечення, пільговий стаж для нарахування пенсії (1 рік служби рахується як 1,5 року стажу). Члени сім’ї військовослужбовців зможуть користуватися низкою пільг. Наприклад, можливість пільгового отримання землі або нарахування субсидій.

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Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала пропозицію дозволити мобілізацію добровольців віком понад 60 років.