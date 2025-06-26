ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
1 хв

Служба "мертвих душ" у війську завдала збитків на мільйони гривень

Посадовці військової частини оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Оголошення підозри військовим

Оголошення підозри військовим / © Офіс Генерального прокурора

Четверо офіцерів військової частини в Одеській області організовували фіктивну службу «мертвих душ», чим завдали збитків державі на 7,7 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У скоєнні злочину підозрюють колишнього командира окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступника, заступника командира частини з логістики та командира роти.

За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

«За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, на Тернопільщині злочинна група за гроші допомагала військовослужбовцям дезертувати та нелегально перетинати кордон.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie