Служба "мертвих душ" у війську завдала збитків на мільйони гривень

Четверо офіцерів військової частини в Одеській області організовували фіктивну службу «мертвих душ», чим завдали збитків державі на 7,7 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У скоєнні злочину підозрюють колишнього командира окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступника, заступника командира частини з логістики та командира роти.

За даними слідства, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення.

«За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, на Тернопільщині злочинна група за гроші допомагала військовослужбовцям дезертувати та нелегально перетинати кордон.