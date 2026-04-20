Служба "на папері": командування частини на Одещині заробляло мільйони на ухилянтах

Розслідування у військовій частині на Одещині / © Поліція Одеської області

Реклама

На Одещині правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в одній із військових частин. За даними слідства, «бізнес» на оборонному бюджеті організував командир частини, залучивши трьох своїх заступників та командира роти.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Схема «служби вдома»

Протягом 2022–2025 років зловмисники підшукували чоловіків призовного віку, які не мали бажання воювати, але хотіли отримати легальний «дах». Їх офіційно зараховували до штату, створюючи фіктивну документацію про проходження служби.

Реклама

Це давало підстави для нарахування повного пакету виплат: грошового забезпечення, премій та «бойових» надбавок.

Гроші надходили на картки «псевдосолдатів», після чого переводилися в готівку та розподілялися між членами угруповання. Загалом ділки встигли оформити щонайменше 19 фіктивних військовослужбовців, які жодного дня не виконували обов’язків.

Масштабні обшуки та затримання

Аби зібрати докази, правоохоронці провели понад 100 обшуків у кількох областях України. Було вилучено чорнову документацію, банківські картки, ноутбуки та великі суми готівки.

Наразі всім п’ятьом учасникам групи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання службовим становищем, підробку документів та пособництво в ухиленні від служби в умовах воєнного стану.

Реклама

Що чекає на фігурантів

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою (з можливістю внесення застави). За вчинене офіцерам загрожує до 10 років позбавлення волі.

