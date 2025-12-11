Проблема СЗЧ в Україні / © СБУ

Генеральний штаб ЗСУ спрощує переміщення військовослужбовців між військовими частинами. Водночас, ці зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ.

Про це передає пресслужба Генштабу.

Так, нещодавно запроваджено спрощений механізм надсилання онлайн рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу.

У Генштабі запевнили, що тепер такі рекомендаційні листи обов’язково будуть розглянуті командирами військових частин у найкоротший термін.

Крім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.

Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо.

Переведення за допомогою СЗЧ більше не буде

У Генштабі уточнили, що запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ. Натомість зауважили, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини.

«Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби», — пояснює військове командування.

Генштаб наголошує, що для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ.

Куди напрявлятимуть військових з СЗЧ

Тепер військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин.

Раніше у DeepState повідомили, що бійців із СЗЧ відправлятимуть лише в штурмовики і десантники. «Громадське» теж писало, що військових попередили, що після СЗЧ направлятимуть лише у штурмовики.