Служба по "блату" за $6 тисяч: у Чернівцях затримали працівників ТЦК

Посадовці одного з ТЦК Чернівецької області організували «схему» за гроші — їм загрожує до 10 років ув’язнення / © ТСН.ua

Реклама

У п’ятницю, 25 квітня, правоохоронці затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування Чернівецької області та його підлеглого за отримання хабаря у розмірі 6 тисяч доларів США.

Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у Facebook.

За даними слідства, службовці пообіцяли місцевому жителю допомогти з проходженням військово-лікарської комісії так, щоб його визнали придатним лише до служби в тилу. У результаті чоловіка було призвано водієм-електриком в один із тилових підрозділів.

Реклама

Як зазначає прокуратура, за неправомірну вигоду фігуранти пообіцяли оформити документи, які мали б нібито підтвердити, що чоловік не є військовозобов’язаним. Водночас вони використали службове становище, щоб змінити категорію придатності до служби.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру. Суд вже обрав їм запобіжні заходи. Правоохоронці продовжують встановлювати можливих інших учасників схеми.

Нагадаємо, на Львівщині стався інцидент із чоловіком, якого доправили до територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією місцевих пабліків у чоловіка стався епілептичний напад, після чого його нібито «викинули за ворота» ТЦК. Проте в офіційній заяві ТЦК зазначили, що ця інформація є неправдивою.