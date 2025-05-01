Служба в армії чоловіків 60+: військовий пояснив, чому це погана ідея

Військовий сумнівається у доцільності контрактування військових віком 60+, посилаючись на фізичні вимоги фронту / © ТСН.ua

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Відомий військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов висловив сумнів щодо доцільності залучення до ЗСУ осіб віком 60+.

У коментарі в етері програми «Ранок.LIVE» він зазначив, що в умовах сучасної війни навіть попри технологічність, фізична витривалість залишається критичною.

«Армія — це фізичні навантаження. І я роблю ставку на молодь», — заявив він.

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На думку Сазонова, навіть пілоти дронів, які виконують високотехнологічну роботу, часто мають діяти в екстремальних умовах на «нулі» — швидко пересуватись, маскуватись, запускати техніку під обстрілами.

«Оператор FPV-дронів не сидить у кабінеті. Це — виїзд на фронт, два кейси з дронами, маскування, робота під прицілом. Без фізичної витривалості там нічого не зробиш», — пояснив військовий.

Він також додав, що люди після 50 вже не мають тієї витривалості, що молодь, а навчання новим технологіям дається їм складніше: «Голови трохи світліші у молодих, ніж у нас, старших».

Водночас Сазонов визнає, що частина людей віком 60+ можуть бути корисними армії на відповідних посадах.

«Є люди, є функції, які вони можуть виконувати. Побратими, які займаються рекрутингом, кажуть: є охочі — і є для них робота», — підсумував він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України. Ініціативу підтримали 37 народних депутатів.

Наразі мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов’язаних у цьому віці беруть служити не скрізь.