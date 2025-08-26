ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

"Служба в армії не робить з вас інших людей": у Третій штурмовій розвіяли міфи про призначення ветеранів

У Третій штурмовій сказали, коли варто віддавати пріоритет ветеранам у прийомі на роботу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін поділився думкою, чи потрібно надавати пріоритет військовим у призначення на ту чи іншу посаду.

Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.

Він наголосив, що служба в армії сама по себе не робить людину компетентною з тієї чи іншої сфери.

«Служба в армії не робить з вас інших людей. Якщо ти послужив в армії, це не означає, що ти став фахівцем з якоїсь наукової сфери або якихось галузевих питань. Військовий — це зріз сьогоднішнього нашого населення, тут є абсолютно всі. І тому, якщо це, наприклад, конкурс, де однакова освіта, однаковий фах, однаковий досвід у військового ветерана та цивільного — тоді, мабуть, так, треба надавати перевагу військовим та ветеранам. Бо ці люди об’єктивно мають отримувати більше можливостей, тому що вони проявили більшу відданість цій країні», — вважає офіцер.

З іншого боку, він звертає увагу, що якщо у військового немає відповідної освіти, фаху, професійних навичок, то такі призначення виглядатимуть досить дивними.

Жорін схвально відгукнувся про роботу заступника керівника ОП, екскомбрига легендарної 93 бригади Павла Паліси.

«Я вважаю, в своєму напрямку реально професіоналом, він себе дуже добре показав і на фронті. Ми безпосередньо, наші підрозділи разом виконували бойові задачі. Тому можу лише добре про нього відгукуватись», — сказав він.

Найперше Жорін радить залучити ветеранів до роботи у Міністерстві зі справ ветеранів.

«Хотілося б, наприклад, почати з Міністерства ветеранів, і там долучити ветеранів, тому що, здається, з цього мали б починати. А там, наче, якась принципова позиція набирати і ставити кого завгодно, окрім ветеранів», — підсумував військовий.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак запропонував президенту Володиирові Зеленському реформувати Офіс президента і залучити до складу його працівників військових з бойовим досвідом.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie