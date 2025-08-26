- Дата публікації
"Служба в армії не робить з вас інших людей": у Третій штурмовій розвіяли міфи про призначення ветеранів
У Третій штурмовій сказали, коли варто віддавати пріоритет ветеранам у прийомі на роботу.
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін поділився думкою, чи потрібно надавати пріоритет військовим у призначення на ту чи іншу посаду.
Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.
Він наголосив, що служба в армії сама по себе не робить людину компетентною з тієї чи іншої сфери.
«Служба в армії не робить з вас інших людей. Якщо ти послужив в армії, це не означає, що ти став фахівцем з якоїсь наукової сфери або якихось галузевих питань. Військовий — це зріз сьогоднішнього нашого населення, тут є абсолютно всі. І тому, якщо це, наприклад, конкурс, де однакова освіта, однаковий фах, однаковий досвід у військового ветерана та цивільного — тоді, мабуть, так, треба надавати перевагу військовим та ветеранам. Бо ці люди об’єктивно мають отримувати більше можливостей, тому що вони проявили більшу відданість цій країні», — вважає офіцер.
З іншого боку, він звертає увагу, що якщо у військового немає відповідної освіти, фаху, професійних навичок, то такі призначення виглядатимуть досить дивними.
Жорін схвально відгукнувся про роботу заступника керівника ОП, екскомбрига легендарної 93 бригади Павла Паліси.
«Я вважаю, в своєму напрямку реально професіоналом, він себе дуже добре показав і на фронті. Ми безпосередньо, наші підрозділи разом виконували бойові задачі. Тому можу лише добре про нього відгукуватись», — сказав він.
Найперше Жорін радить залучити ветеранів до роботи у Міністерстві зі справ ветеранів.
«Хотілося б, наприклад, почати з Міністерства ветеранів, і там долучити ветеранів, тому що, здається, з цього мали б починати. А там, наче, якась принципова позиція набирати і ставити кого завгодно, окрім ветеранів», — підсумував військовий.
Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак запропонував президенту Володиирові Зеленському реформувати Офіс президента і залучити до складу його працівників військових з бойовим досвідом.