Закон про службу ветеранів у поліції / © npu.gov.ua

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №14194, який розширює можливості для проходження служби в Національній поліції ветеранами, що зазнали поранень або дістали інвалідність під час захисту країни.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про це 24 лютого.

Законопроєкт передбачає зміни до процедури відбору кандидатів із бойовим досвідом. Раніше чинна система не враховувала індивідуальні фізичні можливості військових, які повернулися з фронту. Відтепер правила адаптовано таким чином, щоб зберегти вимоги до професійних стандартів і безпеки, але водночас створити більш справедливі умови для ветеранів.

Згідно із законом, кандидати, які раніше проходили службу в Національній поліції, Державній прикордонній службі, органах цивільного захисту, Збройних силах України чи інших військових формуваннях і брали участь у бойових діях, можуть бути звільнені від обов’язкового проходження перевірки рівня фізичної підготовки.

Ініціатори змін наголошують, що бойовий досвід, дисципліна та відповідальність ветеранів є важливими для сектору безпеки. Подібні підходи до інтеграції військових у правоохоронні органи застосовуються і в країнах ЄС та НАТО.

Очікується, що нововведення дозволить зберегти цінний кадровий потенціал і забезпечить ветеранам можливість продовжити службу державі вже в системі правопорядку.

Раніше фахівці пояснили різницю між статусами «учасник бойових дій» та «ветеран війни». За словами юриста, вони мають суттєві відмінності, хоча їх часто плутають у повсякденному житті. Ці терміни мають різне правове значення, тому держава передбачає для кожної категорії окремий обсяг соціальних гарантій і виплат.

Також нагадаємо, що загальний розмір пенсії учасника бойових дій 2026 року не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.