Служба в тилу за контрактом: чи є гарантія, що бійця не відправлять "на нуль"

ЗСУ / © Associated Press

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Міністерство оборони України запроваджує нову систему військових контрактів, серед яких — базовий контракт для служби у тилових підрозділах. Водночас у відомстві наголошують: навіть такий формат служби не гарантує повного виключення ризику потрапити до району бойових дій.

Про це інформує Міноборони України.

Базовий контракт укладається на два роки та орієнтований насамперед на громадян із цивільними професіями, які хочуть долучитися до Сил оборони без служби на передовій. Його основне призначення — забезпечення роботи тилових підрозділів, штабів та пунктів управління.

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У Міноборони пояснюють, що в умовах воєнного стану неможливо повністю виключити залучення військовослужбовців до виконання завдань у районах бойових дій. Якщо виникне така потреба, військові з базовим контрактом можуть бути направлені для виконання відповідних завдань, а оплата за цей період здійснюватиметься за нормами бойових контрактів.

Мінімальне грошове забезпечення за базовим контрактом становить 30 тисяч гривень на місяць. Сума включає базову ставку у 20 тисяч гривень та додаткову виплату за службу в тилу. Також передбачені надбавки за виконання окремих завдань.

У разі безпосередньої участі в бойових діях військовослужбовці можуть отримувати до 120 тисяч гривень щомісяця залежно від характеру та складності виконуваних завдань.

Загалом нова система передбачає три формати служби. Піхотно-штурмовий контракт розрахований на службу на найризикованіших напрямках і передбачає найвищий рівень грошового забезпечення. Бойовий контракт призначений для операторів БпЛА, фахівців РЕБ, артилеристів та інших військових спеціальностей. Базовий контракт, своєю чергою, орієнтований на тилові посади та забезпечення функціонування армії поза лінією фронту.

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В Україні впроваджують нові контракти для війська — останні новини

Як відомо, в Україні запускають нову систему військових контрактів, що передбачає гарантовану відстрочку після служби. Вона залежатиме від терміну та участі в бойових діях. За словами голови Міноборони Михайла Федорова, один місяць на фронті зараховуватиметься як три місяці відстрочки. Нова модель також передбачає різні формати контрактів для бойових і тилових посад, а також можливість переходу між ними та врахування попереднього військового досвіду.

В Україні планують запровадити нові короткострокові військові контракти тривалістю 10–14 місяців. Середня зарплата становитиме близько 300 тисяч гривень, а максимальна — до 460 тисяч гривень на місяць.

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