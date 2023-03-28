Служба в ЗСУ: адвокат дав пораду українцям, які зібралися йти до війська

Фахівець радить підписати контракт або взяти відношення і тільки з цими документами йти до військкомату.

Українцям, які виявили бажання влаштуватися на військову службу в ЗСУ, слід ставитися до цього як до працевлаштування. Тобто – спершу знайти бригаду, командира та познайомитися з ними.

Таку пораду дав адвокат Артем Крикун-Труш, повідомляє "Українська правда".

"Спочатку знаходиш бригаду, нормального командира, ви знайомитеся. Ти підписуєш контракт або береш відношення і тільки з цим вже йдеш у військкомат", – порадив адвокат.

Він пояснив, що відношення – це документ, в якому зазначено, що конкретний військовий підрозділ готовий прийняти військовослужбовця. Однак відношення ні до чого не зобов'язує.

Як розповів начальник Львівського обласного ТЦК і СП Олександр Тіщенко, трапляється, коли до центрів комплектування військовозобов'язані приходять з відношеннями з частин у тилу. А військкомати намагаються насамперед поповнити бойові частини.

"Якщо людина бере відношення з бойової частини – питань немає, вона проходить за відношенням, ми її відправляємо туди, куди вона хоче", – запевнив Тіщенко.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, що мобілізацію в Україні посилювати наразі не планують навіть на тлі заяв Росії про розташування ядерної зброї в Білорусі.

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