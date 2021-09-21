Службові обов'язки та особисті конфлікти: слідство розглядає дві версії вибуху авто у Дніпрі

Правоохоронці чекають результатів експертиз, що мають показати тип вибухового пристрою, його розташування й механізм дії.
У Дніпрі правоохоронці розслідують вибух автомобіля, який забрав життя двох людей - волонтера Олексія Кавлака та речниці ДСНС Дніпропетровської області Дар'ї Гречищевої.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Підозрюваних, кажуть в прокуратурі, наразі немає. Правоохоронці закликають усіх свідків звернутися до СБУ.
Автомобіль у середмісті Дніпра вибухнув минулого тижня. Двоє людей - речниця облуправління ДСНС Дар'я Гречищева та інструктор з тактичної медицини й мінної безпеки Олексій Кавлак - загинули на місці.
Попередньо, спрацювала вибухівка еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу. Правоохоронці чекають результатів експертиз, що мають показати тип вибухового пристрою, його розташування й механізм дії.
"Одна група версій пов'язана зі службовою діяльністю, з професійною діяльністю цих осіб. Інша версія – пов'язана з якимись певними особистими відносинами. Ці люди були досить неконфліктними, тому чи були якісь приховані погрози, ми зараз вивчаємо і досліджуємо", - розповідає заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко.
Нагадаємо:
- У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей.
- Поліція кваліфікувала подію як теракт.
- Однією із загиблих виявилась начальниця відділу зв'язків з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречищева.
- Ще одним загиблим є Олексій Кавлак. Він був старшим інструктором Українського Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.