Службові обов'язки та особисті конфлікти: слідство розглядає дві версії вибуху авто у Дніпрі

Службові обов'язки та особисті конфлікти: слідство розглядає дві версії вибуху авто у Дніпрі

Правоохоронці чекають результатів експертиз, що мають показати тип вибухового пристрою, його розташування й механізм дії.

У Дніпрі правоохоронці розслідують вибух автомобіля, який забрав життя двох людей - волонтера Олексія Кавлака та речниці ДСНС Дніпропетровської області Дар'ї Гречищевої.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Підозрюваних, кажуть в прокуратурі, наразі немає. Правоохоронці закликають усіх свідків звернутися до СБУ.

Автомобіль у середмісті Дніпра вибухнув минулого тижня. Двоє людей - речниця облуправління ДСНС Дар'я Гречищева та інструктор з тактичної медицини й мінної безпеки Олексій Кавлак - загинули на місці.

Попередньо, спрацювала вибухівка еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу. Правоохоронці чекають результатів експертиз, що мають показати тип вибухового пристрою, його розташування й механізм дії.

"Одна група версій пов'язана зі службовою діяльністю, з професійною діяльністю цих осіб. Інша версія – пов'язана з якимись певними особистими відносинами. Ці люди були досить неконфліктними, тому чи були якісь приховані погрози, ми зараз вивчаємо і досліджуємо", - розповідає заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко.

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