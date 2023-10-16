Служити будуть всі чоловіки: у ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію

У ЗСУ наголосили, що "потрібно бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України".

У Збройних силах пояснили, якщо громадянин України довгий час не з'являвся в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), актуальність інформації про його придатність до служби втрачається, тому з'являється необхідність її оновлення.

Про це сказав керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування", – сказав Фітьо.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони України зробили гучну заяву про мобілізацію. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що служити у ЗСУ будуть усі чоловіки.

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