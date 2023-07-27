"Служити будуть всі": Тарас Чмут спрогнозував, що буде далі з мобілізацією в Україні

Тарас Чмут вважає, що рано чи пізно до армії будуть змушені піти всі, однак буде це поступово.

У цій війні рано чи пізно всі будуть служити в армії — від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів.

Таку думку в інтерв'ю ВВС висловив Тарас Чмут — ветеран АТО, засновник "Українського мілітарного центру" та очільник фонду "Повернись живим".

"Кожен, хто служив, колись був таким, хто ще не служив. Я в 2015 році, закінчивши вуз, не служив, але пішов в армію, як і добра третина нашого фонду в різні роки. Ви маєте бути готовим до того, що в цій війні всі будуть служити - так чи інакше, рано чи пізно", - сказав він.

Чмут наголосив, що не може бути відмазкою "я нічого не вмію, я нічого не знаю". За його словами, якщо людина вміє користуватися телефоном, має дві руки і дві ноги, "що насправді не обов’язково з точки зору ніг", то вона вже можете виконувати якусь роботу в армії.

"Повірте, знайдеться місце для всіх – від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів, - аби було бажання і мотивація. Раніше в армії людина, яка нормально користується Excel – це була велика цінність на рівні батальйону", - сказав Тарас Чмут.

Він наголосив, що усім вміти в перший день служби стріляти з усіх видів озброєння — не обов'язково.

"Достатньо мати бажання і мотивацію. Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправляння здоров'я, фізичної підготовки і так далі. Але, в будь-якому разі, давайте називати речі коректно: ми маємо бути готові, що так чи інакше служити будуть всі", - вважає експерт.

Однак він додав, що одномоментно забрати на війну всіх не зможуть, бо країна має функціонувати.

"Буде той момент, коли когось, хто відвоював рік, півтора, два, поміняють на когось, хто цього ще не робив. Почнеться процес ротації. І це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І так воно дійде до кожного", - вважає Тарас Чмут.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від 18 серпня ще на 90 діб — до 15 листопада.

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