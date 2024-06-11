"Служити підуть неугодні": ЗМІ дізналися, як в Одесі поліцейських і рятувальників "агітують" до мобілізації

За словами поліцейського, в Одесі керівницво запропонувало тягнути жереб усім співробітникам, хто буде мобілізований. Але саме начальство, звісно, у жеребкуванні брати участі не захотіло.

В Одеській області частину працівників Нацполіції і ДСНС збиралися мобілізувати до війська, проте самі копи і рятувальники в переважній більшості проти.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Думська".

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За інформацією видання, три тижні тому весь особовий склад одеської поліції і ДСНС зобов'язали повторно пройти військово-лікарську комісію.

"Природно, всіх визнають придатними до служби. Але після проходження медкомісії співробітників ставлять не на спецоблік МВС, а на звичайний — при ТЦК. Тобто теоретично всі до одного поліцейські можуть бути призвані до Збройних сил у будь-який момент. Примітно, що в особових справах співробітників після проходження ВЛК з якоїсь секретної причини не ставлять відмітки про бронювання. Це питання вирішується в кожному окремому підрозділі самостійно – тобто фактично виходячи з побажань начальства. Іншими словами, служити підуть у складі 10% ті співробітники, які незручні або неугодні", – розповів журналістам на умовах анонімності офіцер одеської поліції Олег.

За словами поліцейського, у кожному підрозділі вже відбулися збори, на яких начальство довело до особового складу інформацію про рознарядку в 10% від загальної кількості співробітників.

"Співробітники не хочуть іти служити. З багатьох причин: хтось із сімейних, хтось просто боїться і говорить про це відкрито. У підсумку начальство запропонувало тягнути жереб усім співробітникам. Саме начальство, звісно, у жеребкуванні брати участі не буде. Але ідея жереба теж зазнала краху — майже у всіх підрозділах ніхто не захотів так вирішувати подальші варіанти служби. Ось уже три тижні палахкотять скандали. Є співробітники, які просто посилають на… уй начальство і кажуть, що не підуть служити на фронт", – розповів інший співробітник поліції.

Нагадаємо, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків "швидкої" в Одесі. В ТЦК відреагували на інцидент. Натомість у швидкій допомозі розповіли свою версію.

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