Потенційне збільшення армії: Кулеба пояснив, як зміниться країна

У разі серйозного збільшення української армії країну доведеться перевернути догори другом. Як зауважує ексміністр закордонних справ, це гроші, які повинні на це все дати партнери.

Про це сказав колишній голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC.

Що потрібно для збільшення армії

Журналіст видання пригадав заяви української влади про те, що найкращі гарантії безпеки – це навіть не НАТО, а потужні Збройні Сили України. Називають навіть конкретні цифри: якщо у Росії армія на півтора мільйона солдатів, значить, і у нас має бути армія півтора мільйона.

"Це ізраїльська модель, робоча історія. Вона починає шкутильгати, тільки коли переходить в площину математики. Скільки це все коштуватиме? Тому що це все треба створити за дуже короткий проміжок часу. Це означає, що нам треба буде півтора мільйона людей тримати в армії. По суті, вся країна має бути поставлена під багнет, додає він, бо ми ж бачили ці підрахунки: одного військового утримують п'ятеро, шестеро, восьмеро – не важливо, головне, що в рази більше – цивільних", – відзначив Кулеба.

Тому, наголошує він, слід розуміти й чесно сказати: ми переходимо у військовий режим.

"Ми повертаємось в епоху Гетьманщини. Країну треба ділити на полки — я не жартую зараз, це дуже серйозно. Ми вводимо справжній загальний військовий обов'язок — і для чоловіків, і для жінок служити повинні абсолютно всі. Ми змінюємо культуру в суспільстві: наприклад, ніхто не може сказати, що я доначу, тож не воюю", — констатував він.

Він додає: це означає просто перевернути країну догори дригом за гроші, які повинні на це все дати партнери.

"Тобто ми, по суті, кажемо їм: з нас людська та культурна революція, з вас фінансова революція. І так триватиме десятиліттями", — завершив ексміністр закордонних справ.

Раніше Кулеба сказав, які поступки США можуть попросити Росію зробити щодо України.

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