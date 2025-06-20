Сльози на очах: Зеленський показав щемке відео повернення українських захисників з полону

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Реклама

У черговому етапі обміну військовополоненими, що відбувся 20 червня, Україна і Росія домовилися про звільнення десятків українських військових. Більшість із них понад два роки перебували в умовах російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

До країни повернулися бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину та Чернігівщину.

Реклама

Українська влада упродовж переговорів активно працювала над поверненням військових, які зазнали подвійної жорстокості: не лише війни, а й тривалої неволі.

Нагадаємо, один із нещодавно звільнених українських військових одразу після повернення з полону зателефонував своєму сину — капітану ЗСУ, який нині перебуває на фронті. Коментуючи цю емоційну розмову, захисник зізнався:

«Це було дуже важко. Мій син — капітан, служить, воює. Я три роки молився за нього. Навіть не уявляю, як це все витримав. Слава Богу, що діти живі — Господь почув молитви».

Також попередній обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся 19 червня в рамках домовленостей у Стамбулі, дозволив повернути додому тяжкохворих українських воїнів із ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Реклама

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, серед звільнених були військовослужбовці сержантського та рядового складу, більшість із яких потрапили в полон ще у 2022 році.