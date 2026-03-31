Дівчина вбитого на Балі Комарова вийшла на зв’язок і заговорила про трагедію

Українська блогерка Єва Мішалова вперше за тривалий час вийшла у публічний простір після трагічної загибелі її бойфренда Ігоря Комарова. Дівчина порушила мовчання у своїх соцмережах, поділившись подробицями того, як вона намагається впоратися з тяжкою втратою.

Про це вона написала своєму Instagram.

Після інциденту Єва на довгий час зникла з медіаполя, не коментуючи обставини трагедії. Тепер же інфлюенсерка подякувала всім за бережну підтримку.

«Я була в тиші цей час й хочу подякувати всім, хто підтримував мене бережно й без зайвих слів. Ви і є моя цінність. Я зараз проживаю втрату. Працюю з психологом. Співпрацюю зі слідством», — написала Мішалова.

Свій пост блогерка доповнила промовистою світлиною з потяга, на якій зафіксована зі сльозами на очах.

Окрім допису, Єва записала розмовне сториз, де розповіла про свою самоізоляцію. Більшість часу вона намагається проводити з найближчими людьми або наодинці, щоб прислухатися до себе та знайти сили рухатися далі.

«Я довгий час була в тиші. Я хочу щиро подякувати всім, хто мене підтримав. Я зараз проживаю дуже складний період. Більшість часу я проводжу або зі своєю родиною, або сама з собою. Я займаюся з психологом, намагаюся відновлюватися, слухати себе», — поділилася дівчина.

Прохання про особисті межі

Повернення до публічного життя для Мішалової наразі є лише поступовим процесом. Вона звернулася до своєї аудиторії з проханням проявити повагу та не спекулювати на трагедії.

«Я бачила й бачу вашу підтримку. Ваші слова багато для мене важать й відновлюють мене. Дякую за них. Зараз для мене дуже важливе поступове повернення до моєї рутини, яка насправді робить мене щасливою й потрібною», — підкреслила блогерка.

Єва також закликала підписників не поширювати відео, пов’язані з трагедією, та ігнорувати недостовірні чутки, які з’являються в мережі.

Нагадаємо, у справі про викрадення та вбивство українця Ігоря Комарова на Балі Інтерпол оголосив у міжнародний розшук сімох чоловіків, серед яких троє громадян України.

За даними слідства, всі підозрювані причетні до викрадення, катування та подальшого вбивства Комарова. Як повідомляли українські правоохоронці, у родичів потерпілого могли вимагати значний викуп, однак ця інформація перевіряється.

Українська поліція також відкрила кримінальне провадження за статтями про викрадення людини та вимагання і співпрацює з індонезійськими правоохоронцями у межах розслідування. За інформацією індонезійських ЗМІ, згодом було виявлено розчленоване тіло, яке за результатами ДНК-експертизи ідентифікували як Ігоря Комарова.

Правоохоронці припускають, що злочин міг бути спланованим, а викрадачі могли діяти на замовлення, при цьому не виключається версія, що початковою ціллю міг бути інший українець, який перебував разом із потерпілим.

Також, поліція Індонезії встановила сімох іноземних громадян, які протягом місяця стежили за українцем перед його вбивством. Як повідомляв генерал поліції Даніель Адітьяджая, підозрювані відстежували потерпілого до моменту скоєння злочину.

За його словами, правоохоронці провели масштабне розслідування, опрацювали шість місць подій, допитали свідків і використали методи криміналістичного аналізу, що дозволило встановити всіх причетних.

У справі в інформаційному просторі з’явилися припущення щодо можливої причетності його дівчини, блогерки Єви Мішалової.

Втім, за даними поліції Балі, жінку викликали на допит виключно як свідка для встановлення обставин викрадення та відтворення хронології подій. Правоохоронці наголосили, що після перевірок не виявили жодних доказів її причетності до організації чи виконання злочину.

У поліції також спростували інформацію про її затримання, підкресливши, що жодних процесуальних заходів щодо неї не застосовували.