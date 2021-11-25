Смачна розчинна кава — як приготувати: шість кроків, які врятують улюблений напій

Розчинна кава не може похвалитися таким же багатим на різноманітні відтінки смаком, як кава в зернах. Але зранку часто немає часу сповна насолодитися улюбленим напоєм. І багато хто задумується, як приготувати розчинну каву, щоб отримати від неї задоволення? ТСН.ua підготував для вас 6 кроків, які допоможуть будь-яку розчинну каву зробити смачною.

Як готувати розчинну каву: додайте холодної води

Якщо ваша ранкова розчинна кава часто має неприємний кислий присмак, рекомендовано спочатку розчинити її в невеликій кількості холодної кип’яченої води. Тільки після цього додавайте гарячу рідину.

Як приготувати каву розчинну: підбирайте “правильну” температуру

Чи знаєте ви, що кип’яток може повністю “вбити” весь натуральний смак цього напою? “Правильною” температурою для розчинної кави рахується 87-93 градуса за Цельсієм. Тому після того, як закип’ятили воду для ранкового напою, обов’язково зачекайте кілька хвилин.

Ідеальні пропорції

Найважче, якщо ви не знаєте, як правильно готувати розчинну каву, — це підібрати пропорції самої кави і води. В основному все залежить від бренду, який ви обрали. І виробник часто на етикетці пише, скільки чайних ложок потрібно додати на одну чашку напою. Але, щоб добитися ідеального смаку, потрібно експериментувати і звертати увагу лише на свої уподобання.

Як приготувати розчинну каву з пінкою / Pexels

Не забудьте про молоко

Саме молоко допомагає знизити кислотність розчинної кави і значно покращити її смак. Тому краще додавати його, якщо ви не хочете отримати надто міцний напій. А якщо вас цікавить питання, чи можна пити розчинну каву кожного дня, то відповідь: так, лише додавайте до неї молоко! Взагалі якісна розчинна кава, якщо її вживати в невеликій кількості, допомагає запобігти багатьом хворобам. В тому числі Альцгеймеру і інсульту.

Як приготувати розчинну каву з пінкою: корисна хитрість

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Багато хто вважає, що розчинна кава і пінка — несумісні речі. Але тут все діло в техніці приготування. Для цього кавову масу потрібно підготувати зарання. Взяти каву, цукор і корицю за смаком. Додати до суміші чайну ложку холодної води і перетерти, щоб не було грудочок. Потім залити кип’ятком. Тепер ви знаєте, як приготувати лате з розчинної кави, і можете здивувати своєю майстерністю друзів.

Вибирайте лише якісну розчинну каву

Часто при покупці цього товару в магазині ми поспішаємо і хапаємо перший-ліпший варіант. Але, якщо ви хочете отримати дійсно смачний напій, так робити не варто. Сюди ж можна віднести питання, чи можна пити прострочену розчинну каву. Відповідь: ні. Адже тоді втрачаються не лише смак та аромат напою, але і його корисні властивості.

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