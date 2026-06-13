Смачніші за білі: у лісах розпочався сезон унікальних грибів

Cітчасті боровики

Реклама

У лісах почали масово з’являтися сітчасті боровики, які багато грибників і гурманів вважають одними з найкращих їстівних грибів. Цей вид є близьким родичем білого гриба, однак має кілька характерних ознак.

Про це повідомляє Interia.

Сітчастий боровик легко впізнати за світлою густою сіткою на ніжці та оксамитовою поверхнею капелюшка, що нагадує замшу. На відміну від деяких інших грибів, його м’якоть не змінює колір після розрізання.

Реклама

Гриб цінується за насичений горіховий аромат і ніжний маслянистий смак. Особливо яскраво його смакові властивості проявляються після сушіння, через що деякі поціновувачі ставлять його навіть вище за класичний білий гриб.

Сітчасті боровики вважаються раннім літнім видом. За сприятливої погоди вони з’являються вже у травні, а найбільше їх можна знайти в червні та першій половині липня.

Найчастіше ці гриби ростуть у листяних і мішаних лісах під дубами та буками. Для активного росту їм потрібні помірне тепло, прохолодні ночі та достатня кількість вологи після дощів.

Раніше ми писали про основні поради для безпечного збирання грибів. Так, головне правило грибника — збирати лише добре знайомі гриби та не класти до кошика жодного екземпляра, щодо якого є сумніви. Під час збирання варто покладатися на знання й досвід. При цьому мобільні застосунки, які можуть розпізнавати гриби, теж можуть допомогти. Серед усіх грибів є лише 3% отруйних, таких як бліда поганка, і їх просто варто вивчити.

Реклама

Новини партнерів