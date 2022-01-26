Смачного: у Луцьку чоловік зняв штани і показував свої принади відвідувачам кафе (відео)

Смачного: у Луцьку чоловік зняв штани і показував свої принади відвідувачам кафе (відео)

Відвідувачі викликали поліцію.

У Луцьку чоловік показував геніталії відвідувачам бару. Ті таку витівку не оцінили і викликали поліцію.

Про це повідомляє "Конкурент".

Інцидент стався у Луцьку вчора, 25 січня, у "Барі 11" на проспекті Волі. Відео опублікували в телеграм-каналі ВСН.

На кадрах видно, як чоловік підійшов до вікна закладу, зняв штани і крізь скло показав відвідувачам кафе те, чим наділила його природа. Присутнім не дуже сподобалося побачене і вони викликали на місце поліцію і написали заяву.

Нагадаємо, що Рівненській області засудили чоловіка, який на сайті знайомств регулярно публікував інтимні фото. Його звинуватили в розповсюдженні порнографії.

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