Смарт-мобілізація, повістки через "Дію" та скасування "заочки": головне із інтерв'ю Федорова

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров дав інтерв'ю, у якому розповів про онлайн-мобілізацію, чи блокуватимуть банківські рахунки через неявку по повістці та про скасування заочної форми навчання.

ТСН.ua зібрав головні тези інтерв'ю міністра цифрової трансформації України.

Пілотна версія смарт-мобілізації

Для українців готують смарт-мобілізацію. Таке нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися", - пояснив Михайло Федоров.

Він зазначив, що завдяки смарт-мобілізації можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, як вони після цього будуть служити і наскільки будуть мотивовані.

Повістки через "Дію" та проєкт "Оберіг"

Михайло Федоров вчергове запевнив, що військовозобов’язаним українцям не надходитимуть повістки через застосунок "Дія".

Міністр також розповів про проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів – "Оберіг".

Так, він пояснив, що, по суті, кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в паперових папках. Проєкт передбачає цифровізацію даних про військовозобов'язаних в Україні.

"Перше завдання було – це відцифрувати ці папочки, внести їх до системи, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних", - зазначив він.

Чи блокуватимуть банківські рахунки військовозобов'язаних

У Мінфири назвали фейком чутки, що через неявку по повістці українцям блокуватимуть банківські картки.

Михайло Федоров наголосив, що в Україні немає нормативно-правових актів, які б дозволяли блокувати картки.

Ліквідація заочної форми освіти в Україні

В уряді презентували законопроєкт, що має сприяти вдосконаленню освітнього процесу. Зокрема, пропонується вже від наступного року не набирати студентів на заочну форму навчання.

Михайло Федоров пояснив, що студенти, які зараз навчаються на вечірній або заочній формі, зможуть закінчити навчання за тими правилами, за якими навчалися.

Міністр цифрової трансформації також наголосив, що є і інші важливі питання щодо вищих навчальних закладів в Україні, зокрема правила обрання ректорів, модель фінансування вищих навчальних закладів, питання державних місць, фінансування цього напрямку.

"Тобто є багато ще складових, які потрібно зробити для того, щоб вищі навчальні заклади почали між собою реально конкурувати, для того, щоб там з'являлися менеджери, які здатні робити трансформації вищих навчальних заходів, розвивати науку, монетизувати це і, врешті-решт, покращувати якість вищої освіти", - сказав міністр.

Прокремлівські заяви Маска та використання Starlink в Україні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив, що попри гучні заяви Ілона Маска, що США треба покращувати стосунки з Росією, Starlink, передані американський мільярдер – є сьогодні критичною інфраструктурою для війни.

Він зазначає, що йому "незручно" розділяти Маска на Маска, який видає багато старлінків, швидку логістику і найкращі прайси – і іншого Маска в X.com, який робить різні заяви, які ми не підтримуємо.

"Тому я тут буду говорити про першого Маска, який допомагає зі Старлінками. Сьогодні Старлінки працюють, з ними немає проблем. Ми працюємо з компанією SpaceX і їхнім продуктом Starlink. Тобто все рухається нормально. І ми навіть перед майбутніми холодами і новими можливими викликами будемо отримувати нові партії, які закуповуємо завдяки польським колегам, але все таки знаходячись в цій комунікації з компанією SpaceX", - прокоментував він.

Чи безпечний Telegram для українців

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що найбезпечнішим месенджером в Україні є Signal. Далі – WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

За його словами, військові, зокрема використовують активно Signal

Федоров також закликав українців в жодному разі ви не використовувати російські соціальні мережі через небезпеку.

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