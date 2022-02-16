Смартфон за вакцинацію: українці не зможуть продати безкоштовний пристрій

До ґаджета прив'яжуть SIM-карту.

Українці віком 60+, які отримають від держави безкоштовний смартфон за COVID-вакцинацію, не зможуть його продати іншим особам.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, вже від квітня такі українці зможуть подати заявку на отримання пристрою. Сам смартфон видадуть влітку. У Мінцифри сподіваються, що така ініціатива буде мотивувати до щеплення від коронавірусу.

Крім того, проєкт зможе розширити покриття послуг "Дія" серед населення. "Ми хочемо, щоб такі послуги, як "єСубсидія", стали доступні і літнім людям. Щоб вони не їхали їх оформляти в маршрутці в райцентр, а робили це на смартфоні в один клік", - каже Вискуб.

Наразі міністерство обговорює з банками можливість роздавання мобільних телефонів у самих відділеннях. Аби людям, за необхідності, розповіли, як ними користуватися. Зазначається, що компанія Samsung планує взяти участь у проєкті. Інша компанія пропонує зробити унікальні смартфони.

За попередньою інформацією, вартість смартфонів не буде перевищувати п'яь тисяч гривень. Втім, у Мінцифри сподіваються вкластися у ще менше - у чотири тисячі. Вискуб повідомив, що SIM-карти, які прив'яжуть до пристроїв, будуть реєструвати за паспортом. "Мобільні оператори пропонують нам встановити спеціальний застосунок, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм", - наголосив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.

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