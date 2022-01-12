Смажена картопля, яка не прилипає: прості і легкі поради

Смажена картопля, яка не прилипає: прості і легкі поради

Улюблена страва багатьох українців — смажена картопля. Але вона часто прилипає до сковорідки і розвалюється. Якщо ви також зіштовхнулися з цією проблемою, читайте в матеріалі ТСН.ua як її вирішити.

Простий і легкий спосіб, як зробити так, щоб смажена картопля не прилипала до сковорідки, опублікувала на своїй сторінці в популярній соціальній мережі Instagram kuznecova_pp_.

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Дівчина радить перед тим як додавати на сковорідку олію для смаження, присипати її поверхню сіллю і перемішати кілька секунд. Завдяки цій спеції можна забрати зайву вологу і смажена картопля вийде цілісною, хрумкою та дійсно дуже смачною. А ще приємним бонусом ви отримаєте те, що олія при смаженні не буде розбризкуватися.

Смажена картопля, яка не прилипає: ще кілька секретів приготування ідеальної страви

Як зробити, щоб смажена картопля не прилипала і не розвалювалася / Pexels

Щоб у вас вийшла смачна і хрумка смажена картопля, можна також прислухатися до інших порад:

краще підійде чавунна сковорідка з товстим дном;

смажена картопля не прилипне, якщо готувати її на соняшниковій олії, які потрібно спочатку добре підігріти;

викладайте картоплю в один шар;

щоб смажена картопля не розвалювалася і не прилипала, її не потрібно надто часто перемішувати (оптимально — кожні 5 хвилин).

Смажена картопля не прилипне, якщо не робити таких помилок

Не дивлячись на те, що саме смажена картопля вважається найпопулярнішою стравою на столі українців, багато господинь роблять типові помилки в її приготуванні:

зелені ділянки картоплі потрібно обов’язково відрізати (хоча дехто цього і не робить), адже в них знаходиться соланін, який є небезпечною отрутою;

картоплю перед смаженням потрібно ретельно промити, щоб на ній не залишилося крохмалю, адже саме він не дає отримати хрустку і смачну скоринку;

щоб смажена картопля не прилипала, не варто класти в сковорідку мокрі шматочки;

якщо нарізати картоплю однаковими за розміром скибочками, то вона просмажиться рівномірно;

якщо олію в сковорідці попередньо не розігріти, то смажена картопля буде прилипати.

Смажена картопля: рецепт, який підійде навіть на святковий стіл

Смажена картопля: рецепт салату, який підійде на святковий стіл / Instagram

Така хрустка смажена картопля часто використовується не лише як самостійна страва. З неї можна приготувати смачний салат, який буде чудово виглядати навіть на святковому столі.

Інгредієнти для салату зі смаженої картоплі і курячої печінки:

салат Айсберг;

смажена картопля;

куряча печінка;

томати Черрі;

свіжий базилік;

оливкова олія;

соєвий соус;

гірчиця Діжонська;

мед.

Приготування салату зі смаженою картоплею і курячою печінкою дуже просте і не займає багато часу: