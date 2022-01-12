Смажена картопля, яка не прилипає: прості і легкі поради

Улюблена страва багатьох українців — смажена картопля. Але вона часто прилипає до сковорідки і розвалюється. Якщо ви також зіштовхнулися з цією проблемою, читайте в матеріалі ТСН.ua як її вирішити.
Простий і легкий спосіб, як зробити так, щоб смажена картопля не прилипала до сковорідки, опублікувала на своїй сторінці в популярній соціальній мережі Instagram kuznecova_pp_.
Дівчина радить перед тим як додавати на сковорідку олію для смаження, присипати її поверхню сіллю і перемішати кілька секунд. Завдяки цій спеції можна забрати зайву вологу і смажена картопля вийде цілісною, хрумкою та дійсно дуже смачною. А ще приємним бонусом ви отримаєте те, що олія при смаженні не буде розбризкуватися.
Смажена картопля, яка не прилипає: ще кілька секретів приготування ідеальної страви
Щоб у вас вийшла смачна і хрумка смажена картопля, можна також прислухатися до інших порад:
- краще підійде чавунна сковорідка з товстим дном;
- смажена картопля не прилипне, якщо готувати її на соняшниковій олії, які потрібно спочатку добре підігріти;
- викладайте картоплю в один шар;
- щоб смажена картопля не розвалювалася і не прилипала, її не потрібно надто часто перемішувати (оптимально — кожні 5 хвилин).
Смажена картопля не прилипне, якщо не робити таких помилок
Не дивлячись на те, що саме смажена картопля вважається найпопулярнішою стравою на столі українців, багато господинь роблять типові помилки в її приготуванні:
- зелені ділянки картоплі потрібно обов’язково відрізати (хоча дехто цього і не робить), адже в них знаходиться соланін, який є небезпечною отрутою;
- картоплю перед смаженням потрібно ретельно промити, щоб на ній не залишилося крохмалю, адже саме він не дає отримати хрустку і смачну скоринку;
- щоб смажена картопля не прилипала, не варто класти в сковорідку мокрі шматочки;
- якщо нарізати картоплю однаковими за розміром скибочками, то вона просмажиться рівномірно;
- якщо олію в сковорідці попередньо не розігріти, то смажена картопля буде прилипати.
Смажена картопля: рецепт, який підійде навіть на святковий стіл
Така хрустка смажена картопля часто використовується не лише як самостійна страва. З неї можна приготувати смачний салат, який буде чудово виглядати навіть на святковому столі.
Інгредієнти для салату зі смаженої картоплі і курячої печінки:
- салат Айсберг;
- смажена картопля;
- куряча печінка;
- томати Черрі;
- свіжий базилік;
- оливкова олія;
- соєвий соус;
- гірчиця Діжонська;
- мед.
Приготування салату зі смаженою картоплею і курячою печінкою дуже просте і не займає багато часу:
- Смажена картопля готується на сковороді за традиційним рецептом.
- Куряча печінка обсмажується з вашими улюбленими спеціями та приправами.
- Салат Айсберг потрібно порвати на окремі сегменти, а томати розрізати на дві половинки.
- Всі інгредієнти змішати і додати свіжий базилік.
- Для соусу змішати оливкову олію з соєвим соусом та медом. Полити зверху салат.