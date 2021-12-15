Смалив живцем, а товариш знімав на відео: у Житомирській області чоловік закатував в'єтнамське порося

За скоєне дорослий отримав 2 роки умовно.

У Житомирській області суд виніс вирок чоловікові, який закатував порося. Його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Також читайте Морив голодом і тримав на незручному ланцюгу: у Полтавській області чоловік знущався з собаки

Про це повідомляє "Рупор Житомира".

Чоловіка звинувачували у жорстокому поводженні з твариною, що відноситься до хребетних, вчиненому з особливою жорстокістю, що призвело до її загибелі, у присутності неповнолітнього, групою осіб (ч. 3 ст. 299 КК України). Його спільник – учень профліцею - оголошений у розшук.



Подія сталася у грудні 2019 року. Засуджений разом із 17- річним хлопцем на території пилорами в одному із сіл Коростенськог газовим пальником обпалив живу тварину, унаслідок чого вона загинула. Увесь цей процес неповнолітній спільник знімав на мобільний телефон, після чого відео розмістив на своїй сторінці у соцмережі.

Розправа над живою твариною викликала обурення серед користувачів Інтернету.

Нагадаємо, що Полтавщині троє чоловіків, які вважали, що місцева мешканка вкрала німецьку вівчарку, побили жінку та закопали її живцем.

Читайте також: