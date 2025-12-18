Смерть 10-річного хлопчика від голоду: що відомо про його матір

Матір загиблого хлопчика затримали

Мати 10-річного хлопчика, який помер від голоду у Вінницькій області, не зловживала алкоголем і не вживала заборонених речовин. Вона мала інвалідність ІІІ групи та не вміла доглядати за своїм сином.

Про це повідомила староста села Серебрія Могилів-Подільської громади Наталія Тодорчук у коментарі «Укрінформу».

За її словами, за жінкою і дитиною доглядали її батьки. Але відколи у травні померла бабуся хлопчика, в сім’ї почалися проблеми.

«Батьки її [матір хлопчика] не навчили вести господарство, розпоряджатися правильно коштами. Вона не вміла цього робити, тому що за неї все це робили батьки, поки були живі. Вони не навчили її самостійно жити в соціумі з дитиною», — розповіла Тодорчук.

Посадовиця також повідомила, що хлопчик хворів і мав інвалідність. Через вади здоров’я погано ходив і не відвідував школу. Мати дитини начебто отримала візок і пообіцяла, що возитиме дитину до школи, але не робила цього.

Наталія Тодорчук не стала оцінювати роботу соціальних служб, оскільки не була на засіданнях відповідних комісій і не знає про рекомендації, які вони давали.

«З нашого боку, що могли, те робили. Я знаю, що наш сімейний лікар часто відвідував її, поки його не мобілізували», — додала вона.

Староста села зазначила, що до жінки приїжджали лаборанти «з медичного центру» та брали кров на аналізи, а останнім часом вона лежала з дитиною в лікарні, зокрема у Вінниці.

Нагадаємо, про смерть 10-річного хлопчика на Вінниччині повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, він не отримував їжі щонайменше два місяці.

Матір дитини затримано, їй повідомлено про підозру. До суду подано клопотання про тримання її під вартою.