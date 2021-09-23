Смерть 16-річної дівчини після зґвалтування в Полтавській області: люди пікетували суд (фото)

Смерть 16-річної дівчини після зґвалтування в Полтавській області: люди пікетували суд (фото)

Суд розглядатиме справу в закритому режимі.

В Автозаводському районному суді Кременчука Полтавської області розпочали слухання справи про смерть 16-річної дівчини, тіло якої знайшли на узбіччі дороги після відпочинку в компанії друзів та зґвалтування.

Також читайте На Закарпатті троє односельців зґвалтували 14-річну дівчину

Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

Суд розглядатиме справу в закритому режимі, оскільки підозрювані неповнолітні та через карантинні заходи.

Приміщення суду в цей день також пікетували жителі села, де мешкала 16-річна дівчина. Вони вимагали справедливого суду та покарати винних у смерті неповнолітньої. Врешті суддя пообіцяла журналістів та одного представника мітингувальників допустити в судову залу під час оголошення рішень по справі.

Нагадаємо:

На Полтавщині 16-річна дівчина відпочивала у компанії знайомих. Та вже наступного дня, 30 квітня, близько 11:00 її знайшли на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка. Дівчина була зґвалтованою та мертвою. 15-річного члена компанії, де відпочивала загибла, ще на перших етапах слідства взяли під варту без права внесення застави за підозрою у зґвалтуванні.

біля села Бреусівка. Дівчина була зґвалтованою та мертвою. 15-річного члена компанії, де відпочивала загибла, ще на перших етапах слідства взяли під варту без права внесення застави за підозрою у зґвалтуванні. У вівторок, 1 червня, поліція повідомила, що ще одному 20-річному хлопцю оголосили підозру за підбурювання до зґвалтування і ненадання допомоги дівчині, яка була в небезпечному для життя стані.

і ненадання допомоги дівчині, яка була в небезпечному для життя стані. Також Полтавська обласна прокуратура поінформувала, що 20-річному юнаку обрано запобіжний захід - домашній арешт з 22:00 до 6:00 години.

3-річна дівчинка розповіла мамі, що її зґвалтували в дитячому садочку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання