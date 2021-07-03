Смерть 16-річної Марії після зґвалтування: дівчину залишили на задньому сидінні авто, до ранку вона померла

Дівчині підлітки не надали допомоги, а коли вона померла, викинули тіло за селом.

16-річна Марія з села Бреусівка Полтавської області, яка померла після зґвалтування та вживання алкоголю, в гості запросила її подруга Наталія, з якою дівчина жила у гуртожитку. Там підлітки розважались у ніч трагедії.

Про це пише Оbozrevatel.

Загибла Марія жила із своєю бабусею, оскільки вітчим начебто чіплявся до дівчини. Вона навчалась в Кобеляцькому аграрному ліцеї, де познайомилась та жила в гуртожитку з подругою Наталею, яка була з того ж села, що і її бабуся.

За даними видання, Наталія із своїм 20-річним хлопцем захотіли влаштувати застілля, вони запросили брата хлопця Артема та його друга Владислава, якого і підозрюють в зґвалтуванні. Через пізній час бабуся довго не хотіла відпускати Марію, але дівчина її вмовила.

Підозрювані розповіли слідчим, що нібито Марія прийшла до них уже нетверезою, проте це малоймовірно, оскільки дівчинка була в компанії своєї бабусі. Вдома у Наталії молодь випивала пиво та горілку. Коли алкоголь закінчився, то Наталія разом із Владиславом поїхали в магазин. Через певний час дівчина туди поїхала вже з Артемом. Проте той повернувся сам, бо вона нібито впала з велосипеду.

"Підліток заявив, що взяв її на руки і спочатку відніс до магазину, але подумав, що її побачать напідпитку, і вирішив віднести за будівлю поблизу. Потім вирушив за братом і друзями, щоб вони допомогли. Вони поклали дівчину на заднє сидіння автомобіля. Хлопці посиділи хвилин 10 в автомобілі, а потім Владислав відправив друга в будинок. Сказав, що, мовляв, сам побуде з дівчиною, яка нібито міцно спала", - сказав співрозмовник видання у правоохоронних органах.

Зранку підлітки знайшли дівчину в автомобілі вже мертвою. Компанія хотіла викликати поліцію, але Владислав заявив, що цього робити не можна, оскільки у нього був "секс із Марійкою". Тоді нібито хлопець пригрозив, що скаже поліції, що в інших теж був секс із дівчиною, якщо вони не позбудуться тіла. Після цього підлітки вивезли тіло Марійки за село і там його залишили. Згодом дівчину знайшов місцевий тракторист.

Адвокат потерпілих Віктор Маслюк розповів, що правоохоронці затримали 16-річного Владислава та його 20-річного друга, який нібито підбурював хлопця до зґвалтування. Оголосили про підозру і 17-річний Наталії, ще одного 15-річного учасника подій не вдастся притягнути до відповідальності, оскільки йому ще немає 16 років, а стаття про залишення в небезпеці передбачає відповідальність з цього віку.

За даними видання, 16-річну Марію жорстоко зґвалтували, зокрема і у збоченій формі. При цьому на момент насильства дівчина була незайманою.

Нагадаємо, 30 квітня 16-річну Марію знайшов тракторист на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка. Дівчина була зґвалтованою та мертвою. Напередодні вона відпочивала у компанії чотирьох знайомих: двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика.

У справі про зґвалтування взяли під варту 15-річного хлопця, ще одного 20-річного члена компанії помістили під домашній арешт, зокрема, за підозрою у підбурюванні до сексуального насильства і ненаданні дівчині життєвонеобхідної допомоги.

Правоохоронці з’ясували, що вже мертву дівчину відвезли за село і там покинули. На її тілі селяни виявили синці і травми. В офіційному висновку судово-медичного експерта вказано, що дівчина померла внаслідок алкогольного отруєння, набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії. А ось тілесні ушкодження дівчини, у поліції кажуть, не пов’язанні з причиною її смерті.

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