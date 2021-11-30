Смерть 20-річної засудженої у СІЗО Полтави: медиків ізолятора звинувачують в умисному вбивстві

Прокуратура звинуватила медиків у недбальстві та в умисному вбивстві.

У Полтаві розслідують випадок смерті 20-річної ув'язненої у СІЗО.

Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.

За фактом смерті дівчини в медичній частині державної установи "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)" розпочато досудове розслідування.

20-річна Вероніка Моторіна була засуджена за умисне вбивство інструктора тиру, вчиненому у лютому 2020 року до 15 років ув'язнення і перебувала під вартою до набрання вироком законної сили. У понеділок, 29 листопада, пізно ввечері вона втратила свідомість. Медичні працівники установи та лікарі швидкої медичної допомоги, яких терміново викликали, проводили реанімаційні заходи, проте врятувати життя ув’язненій не вдалося.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 140 КК України (умисне вбивство та невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого)", - повідомили у прокуратурі.

Призначено ряд судово-медичних експертиз для з’ясування причину смерті Вероніки Моторіної.

Прокуратура також ініціювала проведення службового розслідування.

Нагадаємо, полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі. Вероніка Моторіна перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

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