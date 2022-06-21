Смерть 4-місячного немовляти на Запоріжжі: суд визнав винною 29-річну матір

У Запоріжжі суд виніс вирок 29-річній жінці, яка ухилялася від своїх батьківських обов'язків.

Її 4-місячна донька жила у повній антисанітарії, недоїдала та не отримувала належного лікування.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

На Запоріжжі горе-матір засудили на 4 роки за неналежний догляд за дитиною. Вироком суду визнано винною місцеву мешканку у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Їй призначено реальне покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Слідством доведено, що 29-річна жінка систематично не годувала її, не піклувалася про здоров’я своєї маленької доньки та не переймалася фізичним розвитком. Дівчинка мешкала у повних антисанітарних умовах, які штучно створила їй мати.

Також горе-матір часто залишала дитину на сторонніх осіб. За такого неналежного батьківського догляду дитина не вижила.

Нагадаємо, що у Запоріжжі загинула 4-місячна дитина. Сусіди кажуть – матір жодного разу не виносила немовля на вулицю, а з помешкання щодня лунав дитячий плач. Того дня мати залишила дівчинку на родича-співмешканця і зникла.

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