ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

5-місячний малюк потрапив до лікарні з кашлем і за кілька годин помер: що відомо

На Закарпатті після госпіталізації зі скаргами на кашель п’ятимісячний хлопчик помер у реанімації. Розпочато досудове розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
В лікарня померла 5-місячна дитина

В лікарня померла 5-місячна дитина / © pixabay.com

П’ятимісячний хлопчик, якого ввечері 23 січня 2026 року привезли до приймального відділення зі скаргами на кашель, помер у реанімації за кілька годин після госпіталізації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

«Того ж дня правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вилучається медична документація, прокурором ініційовано проведення клініко-експертної комісії. Проводяться допити та інші слідчі дії. У межах досудового розслідування встановлюються усі обставини трагедії», — йдеться в повідомленні.

Провадження попередньо кваліфіковане за ч. 2 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті. Перебіг розслідування перебуває під контролем керівника Закарпатської обласної прокуратури Мирослава Пацкана.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Мукачівського міського відділу поліції під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть лікаря-інфекціоніста, який під час чергування ввів пацієнту препарат, на який у хлопця була алергія, що призвело до його смерті.

Дата публікації
Кількість переглядів
668
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie