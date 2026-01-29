5-місячний малюк потрапив до лікарні з кашлем і за кілька годин помер: що відомо

В лікарня померла 5-місячна дитина / © pixabay.com

П’ятимісячний хлопчик, якого ввечері 23 січня 2026 року привезли до приймального відділення зі скаргами на кашель, помер у реанімації за кілька годин після госпіталізації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

«Того ж дня правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вилучається медична документація, прокурором ініційовано проведення клініко-експертної комісії. Проводяться допити та інші слідчі дії. У межах досудового розслідування встановлюються усі обставини трагедії», — йдеться в повідомленні.

Провадження попередньо кваліфіковане за ч. 2 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті. Перебіг розслідування перебуває під контролем керівника Закарпатської обласної прокуратури Мирослава Пацкана.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Мукачівського міського відділу поліції під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть лікаря-інфекціоніста, який під час чергування ввів пацієнту препарат, на який у хлопця була алергія, що призвело до його смерті.