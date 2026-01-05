Смерть біля порогу ТЦК: на Житомирщині з’ясовують обставини загибелі 50-річного чоловіка

На Житомирщині чоловік помер після проходження ВЛК: коментарі поліції та ТЦК / © ТСН

У селищі Пулини на Житомирщині, поблизу будівлі місцевого ТЦК виявили тіло 50-річного місцевого жителя — військовозобов’язаного Олександра Ревуцького.

Про це повідомив місцевий волонтер Володимир Грибан.

За його інформацією, чоловік захлинувся власною кров’ю, яка виникла внаслідок зламаного носа. Волонтер стверджує, що це вже другий такий випадок за місяць у Пулинах.

«Це що в нас в Пулинах коється. Протягом місяця померли двоє чоловіків п’ятидесяти років. Першого знайшли з проламаним черепом, зробили операцію, але людина внаслідок отриманих травм згодом померла. Іншого вчора знайшли померлим на дорозі, згідно заключення після проведення розтину захлинувся власною кров’ю, яка виникла внаслідок зламаного носа. Чому поліція ні про що не повідомляє громаду. Хто займається побиттям наших людей яке призводить до смерті. Хто за це має понести відповідальність. Таке відчуття, що начебто хтось зриває мобілізацію вбиваючи наших чоловіків…», — обурюється чоловік.

Що кажуть у поліції

У коментарі «Суспільному» речниця Житомирської поліції Іванна Сілецька підтвердила, що під час огляду тіла виявлили сліди крові на обличчі. Правоохоронці встановили, що померлим є 50-річний житель Пулинської громади. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини його смерті.

За її словами, 2 січня чоловік перебував у РТЦК та проходив ВЛК у Житомирі.

«Наступного дня у нього декілька разів була носова кровотеча через підвищений артеріальний тиск. Медики надали йому потрібну допомогу без госпіталізації. Згодом чоловік повернувся до Пулин, де в районному ТЦК та СП він отримав бойову повістку та мав прибути туди 5 січня. Після цього він вийшов із адміністративного приміщення. Згодом чоловіка виявили неподалік без свідомості та викликали лікарів», — сказала речниця.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, у тому числі вивчають записи з камер відеонагляду, опитують свідків та очевидців.

Також вона спростувала слова Володимира Грибана, що у Пулинах є ще один загиблий. За її словами, упродовж останнього місяця до поліції не надходило інших повідомлень про травмування та загибель чоловіків призовного віку.

«Лише 25 листопада 2025 року до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу зупинки громадського транспорту в селищі Пулинах виявили 55-річного місцевого жителя в стані сильного алкогольного сп’яніння та з травмою голови. Його було доставлено до лікарні в місті Житомир. Під час опитування чоловік повідомив, що впав сам, тілесних ушкоджень йому ніхто не завдавав», — розповіла Іванна Сілецька.

Реакція ТЦК

Житомирський обласний ТЦК та СП підтвердив, що 2 січня під час перевірки документів Олександра Ревуцького було доставлено до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП (селище Пулини), як особу, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів він був направлений для проходження ВЛК.

Далі Олександр був визнаний придатним до військової служби. Після цього у Житомирському РТЦК він був призначений у команду та очікував на зустріч з представниками однієї з військових частин для співбесіди.

3 січня близько 11:00 чоловіку стало зле — відкрилася носова кровотеча. Було негайно викликано швидку допомогу. Медики надали першу допомогу, госпіталізація не проводилась, оскільки, за словами лікарів, стан не вимагав стаціонарного лікування, а сам громадянин від неї відмовився.

Попри ці проблеми зі здоров’ям, повторної ВЛК не було проведено. Олександра завезли назад до військкомату у Пулинах, де йому було вручено повістку на 5 січня 2026 року, яку він отримав та підписав.

«Близько 15:20 чоловік залишив приміщення шостого відділу Житомирського РТЦК та СП, що підтверджується записами з камер відеоспостереження. Невдовзі, за межами території шостого відділу Житомирського РТЦК та СП громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав. Момент падіння потрапив на запис камер відеоспостереження, військовослужбовці ТЦК та СП одразу викликали карету швидкої допомоги та поліцію. Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, однак врятувати людину не вдалося. Було констатовано смерть», — запевнили у Житомирському ТЦК.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині за дивних обставин загинув новобранець із Кіровоградщини через місяць після мобілізації.