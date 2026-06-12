Смерть бійця в лікарні швидкої допомоги: у КМДА зробили заяву

У лікарні помер військовий / © КМДА

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У Київській міській держадміністрації прокоментували смерть пораненого військового Сергія К. у міській клінічній лікарні швидкої допомоги.

У відомстві повідомили, що наразі за фактом його смерті тривають судово-медична експертиза та офіційне розслідування.

«Закликаємо не спекулювати на цій трагедії, а дочекатися офіційних результатів експертизи», — йдеться у дописі на Facebook.

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Що передувало

9 червня у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій К.

Що кажуть родичі військового

Родичі військового вважають, що чоловік пішов із життя через халатність медиків. З їхніх слів, лікарі не звертали уваги на скарги бійця щодо болю в спині, де була рана.

Коли самопочуття бійця погіршувалося, на це неодноразово, але безуспішно звертала увагу медиків його мати. Зрештою Сергія вирішили перевезти до військового шпиталю, але він не дожив до цього декілька годин.

«Я вимагаю, щоб провели виключно справедливе і чесне розслідування смерті мого сина! Він самовіддано захищав Україну на передовій, а помер тут, у Києві, так безглуздо і бездарно через звичайне людське недбальство», — сказала мати захисника в коментарі ТСН.

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Позиція активістів

Активісти, які вимагають розслідування, звертають увагу, що це вже не перший випадок, коли Київська міська клінічна лікарня швидкої меддопомоги втрапляє у скандал через неналежне лікування.

«В квітні на нараді по прицільній евакуації понад 80 служб супроводу звернулися до Командування Медичних сил із вимогою припинити направляти бійців до так званої БСП — лікарні, яка давно стала символом корупції та халатності», — йдеться у дописі волонтерки Оксани Корчинської.

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