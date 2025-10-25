Смерть бізнесмена через неналежну меддопомогу в Одесі: що відомо про справу

Медики / Ілюстративне фото / © Pixabay

В Одесі відомий забудовник помер, ймовірно, через неналежну медичну допомогу. Двом лікарям повідомлено про підозру

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі інциденту зі смертю бізнесмена в Одесі

Як повідомили у поліції, 62-річний бізнесмен протягом кількох місяців проходив лікування онкологічного захворювання у приватному медичному закладі Одеси. Експертиза встановила, що смерть пацієнта була умовно попереджуваною. Так, у випадку своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше.

«Однак лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті», — зазначили правоохоронці.

Сліді зібрали докази, які свідчать про неналежні дії медичних працівників, що спричинили смерть пацієнта. Лікар-хірург та лікар-онколог отримали підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до двох років тюрми, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися конкретною діяльністю строком до п’яти років.

«Готується клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад», — резюмували у поліції.

Раніше в Одесі розслідували смерть немовля через недбалість медиків.

Так, до правоохоронців звернулася 25-річна породілля, яка стверджує, що медики не надали їй вчасну допомогу. За словами потерпілої, через це її донька не вижила.

Медики стверджують, що трагічний випадок стався через рідкісне ускладнення. Під час пологів розірвалася судина пуповини, тож дитина почала страждати від нестачі кисню. У лікарів, як зазначається, було лише 3 хвилини, щоб врятувати дитину, але зробити цього, на жаль, не вдалося.