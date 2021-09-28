Смерть через необережність: у Харкові чоловік впав на обігрівач і заживо згорів

Особу загиблого зараз встановлюють правоохоронці.
У Харкові чоловік впав на електричний обігрівач, в результаті чого на ньому загорівся одяг.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Харківській області.
Подія трапилася в Холодногірському районі на вулиці Панасівській. Там в одній з приватних квартир, розташованій в двоповерховому будинку, чоловік впав на електрообігрівач і загорівся. Сам же прилад був встановлений на кілька цеглин і ніяк не ізольований від попадання на нього сторонніх речей.
“У комунальній квартирі на другому поверсі було виявлено тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється. Він впав на електричний обігрівач і на ньому загорівся одяг”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Обставини події зараз з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що у Києві в Гідропарку на території човнової станції спалахнула пожежа. На місці займання знайшли тіло людини.