Смерть чоловіка під час мобілізації в Дніпрі: начальник ОТЦК зробив заяву

Олексій Дубовик

Начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олексій Дубовик прокоментував смерть 55-річного Олега Лесіна у Дніпрі. За його словами, на момент проведення перевірки у місті військовослужбовцями чоловік вже був поранений.

Про це йшлося на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає питання дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів 25 лютого.

Смерть дніпрянина: начальник ОТЦК прокоментував дії військовослужбовців

За словами Дубовика, 6 лютого близько 22:10 група оповіщення Самарського районного ТЦК разом із представником Національної поліції проводила перевірку військово-облікових документів у місті. Рухаючись службовим автомобілем Volkswagen, військові помітили чоловіка на дорозі та вирішили зупинитися.

«Коли на чоловіка навели світло фар, стало зрозуміло, що людина була вся в крові і їй було зле. Невідомий благав про допомогу», — заявив начальник ОТЦК.

За його версією, військовослужбовці запропонували доправити чоловіка до медзакладу, де працює цілодобова військово-лікарська комісія. Близько 23:00 Лесіна привезли до лікарні. Однак під час виходу з автомобіля він знепритомнів і впав.

Військові намагалися привести його до тями та викликали швидку допомогу. За словами Дубовика, бригада прибула не одразу. Лікар поліклініки, який оглянув чоловіка, констатував смерть, після чого на місце викликали поліцію.

Очільник обласного ТЦК також повідомив, що троє військовослужбовців Самарського РТЦК наразі перебувають під арештом. У групи була одна бодікамера — її вилучили правоохоронці.

Дубовик зазначив, що поліцейський, який входив до складу групи оповіщення, згодом «зник». Звати його Євген Дуплій.

Під час виступу керівник ОТЦК наголосив і на зростанні кількості нападів на працівників центрів комплектування. За його даними, 2025 року зафіксовано 17 нападів на військовослужбовців ТЦК, унаслідок яких восьмеро отримали ножові та вогнепальні поранення.

«Тільки за вчорашній день на ТЦК було два напади», — заявив він.

Побиття Олега Лесіна в Дніпрі: що відомо про справу

Раніше з’явилася інформація про підозру трьом співробітникам ТЦК у завданні смертельних тілесних ушкоджень 55-річному чоловікові — батькові трьох дітей.

Трагедія сталася в ніч проти суботи, 7 лютого. Виклик про смерть 55-річного чоловіка надійшов до чергової частини одразу після опівночі. Судмедексперти, провівши попередній огляд тіла, дійшли висновку, що фатальною для потерпілого стала важка травма голови.

За словами родичів, загиблий жив зі своєю 18-річною донькою. Він понад 20 років відпрацював у правоохоронних органах.

Поліція Дніпропетровської області підтвердила затримання співробітників ТЦК.

Водночас адвокат підозрюваних у суді заявляв, що відеозаписів події не збереглося, а сторона обвинувачення посилається на свідчення правоохоронця, який, за його словами, не втрутився у можливий конфлікт.