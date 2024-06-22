Смерть чоловіка після перебування в ТЦК на Житомирщині: епічне пояснення військкомів (відео)

Один із військкомів запевняв, що чоловік добровільно погодився поїхати в ТЦК і сам попросився залишитися там на ніч.

На засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради очільники ТЦК на Житомирщині давали пояснення, чому чоловік після ночі в військкоматі помер від важких травм голови.

Відповідне відео у суботу, 22 червня, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

На опублікованих кадрах один із військкомів каліченою українською мовою, відомою як “азірівка”, запевняє, що чоловік добровільно погодився поїхати в ТЦК.

За його словами, чоловік мав напередодні з’явитися на медкомісію, але сказав, що “пробухав” і погодився їхати, якщо його відвезуть.

Члени слідчої комісії зачитали пояснення, які надавали в ТЦК після смерті чоловіка, в якому йшлося, що “у зв’язку зі станом новоприбулого, прийнято рішення відправити його додому”. Водночас за даними наркологічної експертизи, в його організмі не виявлено алкоголю.

“Він [алкоголь] вичерпався під час перебування в РТЦК?” - іронічно спитали у військкомів.

“Коли йому заступник з мобілізаційної роботи запропонував повісточку на наступний день, він сказав — я туди не дійду, то чого мені йти додому, можна я у вас переночую, ви мене покормите. Він же проживав один, батько і сестра про нього не піклувались, постійного місця роботи не було і він працював “за сто грам”, - пояснював у відповідь представник обласного ТЦК.

Представники слідчої комісії продовжували розпитувати, яким чином з організму доставленого до ТЦК чоловіка випарувався весь алкоголь і чому наступного дня, коли до нього викликали швидку, в чоловіка був переламаний череп.

“Ми нікого не вбивали”, - переконував військком.

Як військкоми пояснюють смерть чоловіка після перебування в ТЦК на Житомирщині

Нагадаємо, у Баранівці на Житомирщині після ТЦК помер 32-річний чоловік. Родина стверджує, що його побили в місцевому райвідділі ТЦК та СП, однак військкомат це спростовує.

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