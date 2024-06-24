Смерть чоловіка після перебування в ТЦК на Житомирщині: керівництво мають змінити, нові подробиці

Чоловік помер від чисельних ударів по голові, а не від епілепсії та алкогольного сп'яніння.

Представники Верховної Ради будуть вимагати від командування ЗСУ змінити керівництво Звягельського ТЦК та СП. Приводом для цього стала смерть 32-річного чоловіка, який був мобілізований.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” заявила народна депутатка, членкиня ТСК Юлія Яцик.

За її словами, рішення ухвалене за результатами засідання парламентської ТСК. Вона, зокрема, розглянула інцидент, пов’язаний зі смертю 32-річного чоловіка з міста Баранівки на Житомирщині.

“Ми будемо вимагати від Головнокомандувача і командування Сухопутних військ зміни керівництва цього ТЦК тому, що цей керівник не впорався зі своїми посадовими обов’язками і не зміг організувати роботу свого колективу, своїх підлеглих в рамках закону”, – зазначила народна депутатка.

Вона підкреслила, що під час засідання тимчасової слідчої комісії представник Звягельського районного ТЦК та СП заявив, що мобілізований чоловік під час затримання у місті Баранівці був у стані алкогольного сп’яніння та нібито самостійно попросився залишитись у ТЦК.

Проте під час медичної експертизи стало відомо, що алкоголю в корові померлого не було. Крім того, у ТЦК заявляли, що у чоловіка стався епілептичний приступ. Але ані лікарі, ані родичі померлого не підтвердили у нього наявність епілепсії.

“В свідоцтві про смерть зазначено, що причиною смерті стали множині черепно-мозкові травми голови зі зміщенням кісток черепа, і це стало причиною смерті. Ані про те, що колись цей загиблий хворів на епілепсію, що у нього колись раніше були такі випадки, – нічого про це нам невідомо. Родичі загиблого також стверджують, що такого діагнозу у нього ніколи не було. В тому числі підтвердження висновку лікаря про причину смерті немає навіть якихось інших ознак, які б могли свідчити про наявність у нього епілепсії, також не було. Тому ми це відкидаємо”, – наголосила Яцик.

Крім того, вона додала, що командування Сухопутних військ ЗСУ призначило свою службову перевірку. Правоохоронці також відкрили кримінальну справу за фактом настання смерті. В рамках цих справ було призначено комплексну судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причину смерті чоловіка.

За словами Юлії Яцик, тимчасова слідча комісія не може втручатися у хід розслідування, втім ТСК триматимуть цю справу на контролі.

“У нас понад 3200 скарг вже розглянуто станом на сьогодні. Інцидент цей – не єдиний. Понад 56 заяв ми розглянули на минулому засіданні тимчасової слідчої комісії. Плануємо ще засідання окремі по окремих областях, і по окремих конкретних порушеннях, і в тому числі будемо викликати ВЛК з приводу надання висновків про придатність особи, коли в неї взагалі немає підстав для мобілізації”, – резюмувала народна обраниця.

Нагадаємо, що на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради очільники ТЦК на Житомирщині давали пояснення, чому чоловік після ночі в військкоматі помер від важких травм голови.

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