Смерть чоловіка після ТЦК на Житомирщині: рідні кажуть про вбивство, військкомат – про алкоголь та епілепсію

У Баранівці на Житомирщині 4 червня поховали 32-річного Сергія Ковальчука. Його 29 травня доправили до лікарні з множинними травмами у стані коми, а за кілька днів чоловік помер. Родина стверджує, що Сергія побили в місцевому райвідділі ТЦК та СП, однак військкомат це спростовує.

Усе про смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині читайте на ТСН.ua.

Рідні Сергія стверджують, що його побили в ТЦК

Як розповів батько померлого Микола Ковальчук, наприкінці травня до його сина приїхали представники ТЦК, а після цього Сергія 29 травня привезли до лікарні. Батько переконаний, що його "син вбитий і все", адже в нього були перелом кістки склепіння та черепа.

"Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п'ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там", – розповів Микола Ковальчук у коментарі журналістам "Суспільного".

Він зазначив, що рідні Сергія звернулися до поліції, і правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Батько померлого додав, що в ТЦК сказали, що Сергія не били, "це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію". Микола наголосив, що домагатиметься справедливості.

Батько Сергія Ковальчука – Микола / Фото: "Суспільне"

Як розповіла тітка Сергія, вранці 30 травня біля церви вона дізналася, що чоловика побили.

"Кажуть, що його забрали в ТЦК, забрали до Видолочі і там його побили. Я одну людину, якої чоловік там працює, питаю, що там сталося, а вона каже: "Як, що сталося? Він випивав і його кинула епілепсія", – розповіла жінка.

Однак тітка померлого переконана, що тілесних ушкоджень Сергій зазнав аж ніяк не внаслідок епілепсії – в нього були побиті голова, щелепа та грудна клітина.

"А якщо вже епілепсія, то нащо ви його брали і чого ви допомоги не надали?" – зауважила жінка.

Своєю чергою жителька Баранівки Надія розповіла, що близько чотирьох днів тому до Сергія приїхали з повісткою і забрали його з дому.

"День його не було, о другій годині ночі його привезли у Видолоч. Ще чотири дні він у Звягелі побув в реанімації. Вже він мертвий був, тільки "дихав" апарат, він сам у комі був. Це такий у нас вже четвертий чи п'ятий за рахунком подібний випадок", – розповіла Надія.

Що про Сергія розповідають сусіди

За словами сусідів, Сергій жив сам, сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Місцеві кажуть, що чоловік не був військовозобов'язаним, адже хворів на епілепсію.

"Хорошою людиною був, нікому із сусідів нічого поганого не зробив. Дуже шкода. Кажуть, що його вбили в ТЦК. Так-то ми не знаємо точно, але кажуть, що такі випадки вже були раніше. Ті, кажуть, повиживали, а цього вбили. Вся голова побита. Ми живемо через дорогу з його сестрою. Тут баба його жила, то він колись прибігав, то ми так його і знаємо", – розповіла сусідка Лідія.

Читайте провідні новини дня:

В лікарні розповіли, в якому стані до них привезли Сергія

Як розповів завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні Анатолій Бортник, Сергій надійшов до їхнього медзакладу вранці 29 травня, і одразу був госпіталізований. Чоловіка привезли каретою швидкої допомоги з Баранівки.

"При поступленні стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім чотири дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані", – розповів Бортник.

Сергій помер у лікарні 2 червня, не приходячи до тями.

Похорон Сергія Ковальчука / Фото: "Суспільне"

В ТЦК стверджують, що Ковальчук випивав і помер від епілепсії

Ввечері 4 червня Житомирський обласний ТЦК та СП спростував звинувачення у причетності працівників військкомату до смерті Ковальчука. В дописі на Facebook-сторінці центру комплектування стверджується, що Сергій помер в результаті епілептичного нападу.

"28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Вранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво", – йдеться в заяві ТЦК.

Також читайте У ВР порадили, що робити громадянам у разі неправомірних дій ТЦК

Там додали, що 2 червня "від отриманих під час епілептичного нападу травм" Сергій помер у лікарні. За заявою військкомату, слідчі, які проводили експертизу, повідомили, що на чоловіка "не чинилося жодного стороннього фізичного впливу".

За історію зі смертю Ковальчука взялася поліція

Речниця поліції Житомирській області Іванна Сілецька повідомила, що правоохоронці проводять у цій справі досудове розслідування. Наразі подію кваліфікують лише за 128 статтею "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

"29 травня близько 14:10 до Звягельського районного відділу поліції від медиків надійшло повідомлення про ушпиталення 32-річного жителя міста Баранівка, якого доставили з одного з відділів Звягельського РТЦК та СП. Поліцейські відразу почали досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Нині триває подальше встановлення всіх обставин", – розповіла Сілецька.

Бунт під ТЦК

У зв’язку зі смертю Сергія, 5 червня жителі Баранівки влаштували бунт під ТЦК. Присутні – здебільшого жінки – певний час вигукували "Ганьба!". Потім люди прорвали ворота до будівлі військкомату і зайшли туди. Обуреному натовпу намагалися завадити поліцейські, але все марно.

Читайте також: