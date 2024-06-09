Смерть чоловіка після ТЦК на Житомирщині: у військкоматі пояснили, звідки в нього травми

У військкоматі стверджують, що чоловік, який згодом помер, розповів рідним, що протизаконні дії до нього не застосовувалися.

У Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що травми військовозобов’язаний, який помер після візиту до військкомату, отримав при падінні під час епілептичних нападів.

Про це повідомляє пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП.

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У відомстві з'ясували, що 28 травня військовозобов’язаного Сергія Ковальчука з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом його хотіли відправити додому. Проте, як стверджують у ТЦК, він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю.

"Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися. Зранку 29 травня у Сергія К. трапився перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною, вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали "швидку". Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного", - запевнили у військкоматі.

Після чотирьох днів, проведених у лікарні, 2 червня провоохоронні органи повідомили про смерть чоловіка.

Вказані події зареєстровані в ЄО Звягельського РВП, відомості внесені до ЄРДР. Відповідно до наказу начальника Житомирського ОТЦК та СП, призначено службове розслідування

Нагадаємо, у Баранівці на Житомирщині після ТЦК помер 32-річний чоловік. Родина стверджує, що його побили в місцевому райвідділі ТЦК та СП, однак військкомат це спростовує.

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