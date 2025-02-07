Смерть чоловіка в ТЦК у Чернівцях: що кажуть в Офісі омбудсмена

В Офісі омбудсмена відреагували на смерть 32-річного чоловіка під час проходження військово-лікарської комісії у ТЦК в Чернівцях. Представниця в Чернівецькій області скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен у своєму повідомленні повторив відомі на цей час обставини цього випадку.

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“Правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів”, - написав він.

З посиланням на інформацію від гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, Дмитро Лубінець додав, що бригада медиків застала чоловіка в стані клінічної смерті.

“Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті”, - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці розслідують цю подію за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть".

Нагадаємо, вранці 7 лютого стало відомо, що в Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік.

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