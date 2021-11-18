Смерть чотирьох маленьких дітей на Хмельниччині: стали відомі деталі жахливої пожежі

Багатодітні батьки в один момент втратили усіх своїх чотирьох дітей.

У с. Медисівка Хмельницької області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули четверо дітей віком від 1 до 6 років. Як розповів голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій, родина, у якій сталась трагедія, не перебувала у складних життєвих обставинах, мати доглядала дітей, а батько мав тимчасові підробітки.

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"Зі слів старости села та соціальних працівників, родина не була у числі сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у зв'язку з чим сім'я не була під супроводом. Однак за батьком дітей спостерігались поодинокі випадки зловживанням алкогольними напоями", - сказав Сергій Гамалій.

Сім'я оселилася в селі 2 роки тому

За словами старости села Людмили Бишук, подружжя оселилося в Медисівці два роки тому. Сім'я була на обліку, як багатодітна родина. Хоч у селі було важко з роботою, та все ж батьки справлялись.

"Ця сім'я переїхала сюди понад два рок тому. Четверо діточок одне за другим. Дітей водили в садочок. Вели невеличке господарство: мали дві корови, двоє поросят, ніби помаленьку давали собі раду", - розповідає староста села.

За її словами, батько дітей раніше працював на текстильній фабриці в сусідньому селі, а зараз підробляє на вирубці лісу.

"Постійно є і була якась копійка, діти були одягнені. І мати батька дітей їм допомагала, старалися всі підтримувати. Минулого року попередній староста виділив їм машину дров. Хоч у селі - безробіття, але вони старалися. Не було аж таких причин, щоб ставити їх на облік, як сім'ю зі складними життєвими обставинами", - сказала староста села.

Будинок сім'ї після пожежі / Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

День трагедії

У поліції розповідають, що у день трагедії мати залишилась вдома з дітьми, а батько пішов до лісу. По обіді чоловік випив з товаришами алкоголю і повернувся додому близько 17:00.

"Вони повечеряли, лягли на ліжко в одній із кімнат, дивлячись телевізор. Їх четверо дітей перебували в іншій кімнаті, де спали у своїх ліжечках. Ця кімната опалювалась за допомогою грубки", - розповів Начальник поліції Хмельниччини Руслан Герасимчук.

Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

За словами правоохоронця, жінка та чоловік заснули під звуки телевізора, але згодом батько дітей проснувся від запаху диму і розбудив дружину, зрозумівши що в кімнаті, де перебувають діти спалахнула пожежа.

Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

"Після цього вони побігли до кімнати, де було багато диму. Чоловік повиносив дітей на подвір'я. Вони почали надавати першу медичну допомогу дітям і зателефонували медикам швидкої, але діти вже не подавали ознак життя. Врятувати їх не вдалося", - розповів начальник поліції.

Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Правоохоронці допитала батька і перевірили на алкогольне сп'яніння - в його крові виявили 0,89 проміле.

Батьків звинуватили у легковажності

У обласній прокуратурі заявили, що до страшної трагедії призвело саме легковажне відношення батьків до свої обов'язків.

"Адже діти перебували в невеличкій кімнаті, окремій від тої, де проживали чоловік з жінкою, і в цій кімнаті була відкрита пічка, від якої йшло тепло і відповідно вподальшому розпочалось займання кімнати", - пояснив керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник.

У зв'язку з цим правоохоронці розпочалось кримінальне провадження за ст. 166 ККУ - злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також за ч. 2 ст. 270 (порушення пожежної безпеки, що спричинило смерть людей).

Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

У ДСНС області розповіли, що сім'я живе в дерев'яному одноповерховому будинку. Пожежа спалахнула в маленькій кімнаті розміром 2×3 м. Там стояло два дитячих ліжка, стіл, шафа, телевізор і піч, від якогої і сталось займання. Остаточну причину пожежі фахівці обіцяють встановити вже до кінця доби.

Слідство у цій справі триває, вже призначили низку експертиз, а за результатами розслідування ухвалять рішення.

Нагадаємо, пожежа у будинку багатодітної сім'ї сталась приблизно о 20:30 год. На момент прибуття рятувальників батьки вже самостійно загасили вогонь.