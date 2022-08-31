Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Смерть Горбачова та вибухи в українських містах: головні новини ночі 31 серпня

Дата публікації
Перегляди
6527
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Смерть Горбачова та вибухи в українських містах: головні новини ночі 31 серпня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 31 серпня: 

  • Перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня. Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року. Читати далі –> 
  • Фігура неоднозначна і часто суперечлива: плюси і мінуси політики епохи Горбачова. Читати далі –> 
  • У Херсоні лунали вибухи. Читати далі –> 
  • "Приліт" у Харкові: почалася пожежа, є постраждалі. Сталося пряме потрапляння до житлового будинку. Читати далі –> 
  • Пізніше стало відомо, скільки людей постраждало після "прильоту" у Харкові. Читати далі –> 

Читайте також:

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6527
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація