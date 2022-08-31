Смерть Горбачова та вибухи в українських містах: головні новини ночі 31 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 31 серпня:
- Перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня. Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року. Читати далі –>
- Фігура неоднозначна і часто суперечлива: плюси і мінуси політики епохи Горбачова. Читати далі –>
- У Херсоні лунали вибухи. Читати далі –>
- "Приліт" у Харкові: почалася пожежа, є постраждалі. Сталося пряме потрапляння до житлового будинку. Читати далі –>
- Пізніше стало відомо, скільки людей постраждало після "прильоту" у Харкові. Читати далі –>
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