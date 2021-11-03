Смерть хлопчика від тяжких травм у Черкасах: діда й бабу направили на психіатричну експертизу

Смерть хлопчика від тяжких травм у Черкасах: діда й бабу направили на психіатричну експертизу

Про таке рішення повідомили у прокуратурі.

Діда й бабу, яких підозрюють у смерті 7-річного онука Андрія Лясова, Черкаська обласна прокуратура направила на психіатричну експертизу до міста Дніпро.

Про це повідомила прессекретар прокуратури Світлана Андрейченко, пише видання ildana.tv.

З її слів, “суддею погоджено клопотання слідчого щодо призначення підозрюваним стаціонарних психіатричних експертиз з метою встановлення їхнього психічного стану та відношення до діяння, у вчиненні якого вони підозрюються”.

Нагадаємо, 24 серпня 7-річного Андрійка госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні. У нього були пролежні, важка травма голови, а також відсутні частини вух та статевих органів. Весь цей час дитина перебувала у термальній комі. 6 вересня він помер.

До лікарів жінка не зверталася, бо начебто самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

За кілька днів вона побачила хлопчика непритомним в ліжку і лише тоді звернулася до медиків.

Згодом Лясовій повідомили про підозру за статтею “залишення в небезпеці”. На суді вона попросила зробити процес закритим. А з журналістами спілкуватись відмовлялась.

Вона стверджувала, що хлопчик впав із купи цегли, отримав травму мозку. Інші пошкодження нібито теж завдав собі сам - так пояснювала Лясова правоохоронцям.

Вікторія Лясова - нерідна бабуся померлого Андрійка. Хлопчик - син невістки від попереднього шлюбу.

Вікторія Лясова кілька разів фігурувала в кримінальних провадженнях про грабіж та насильство, навіть певний час перебувала в розшуку. Тільки від 2013 до 2015 року сім'я Лясових фігурувала у чотирьох кримінальнах провадженнях.

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