"Смерть і полон": в українській розвідці розповіли про перспективи для окупантів на Харківщині

За словами Юсова, реальна ситуація на фронті серед окупантів зовсім відрізняється від того, що каже російська пропаганда. Самі загарбники розповідають по телефону про дизертирство, колосальні втрати та полон.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Є офіційна версія генштабу російської федерації і міністерства оборони про перегрупування, але про неї точно забули повідомити особовому складу, який був у Харківській області. Вони не в курсі про перегрупування і активно розповідають своїм співрозмовникам на іншому кінці дроту про втечу, про колосальні втрати, про полон, в який потрапляє значна кількість підрозділів, про кадирівців, які тікають з поля бою. Це добра терапія, тому що люди, які слухають це на території РФ, часто кажуть: "Та ну, не може такого бути, тут же по телевізору зовсім інше показують. Скоро вам допоможуть". Тоді російський солдат каже своїй мамі або дружині: "Ні, не допоможуть". Можливо, ці розмови допоможуть певній кількості зазомбованих росіян відключитися від телевізора і російської пропаганди. Якщо мова йшла про заробіток, то заробітку тут не буде. Буде смерть і полон", – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що українські захисники дізнались про слабке місце Росії ще навесні. Це була Балаклія, звідки ЗСУ і розвинули свій успішний контрнаступ на Харківщині.

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