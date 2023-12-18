Смерть курсантів на Харківщині: перед судом постануть керівник кафедри та працівник ДСНС – подробиці

Правоохоронці передали до суду справу про загибель двох курсантів ДСНС на Харківщині у травні цього року від вибуху снаряду в гуртожитку. Обвинувальний акт стосується вже ексначальника кафедри, який наказав студентам розібрати снаряд без нагляду, та працівника ДСНС, який привіз снаряд до навчального закладу. Обом загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокуратурою було направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника кафедри навчального закладу за фактами вбивства двох осіб з необережності, незаконного поводження з бойовими припасами та службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 367 КК України), а також щодо головного фахівця одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, якому інкриміновано придбання, зберігання та передавання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Нещасний випадок стався у приміщенні гуртожитку, де жили і навчалися курсанти.

"31 травня 2023 року у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у Харківській області загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту віком 22 та 21 рік. Їх смерть настала в результаті вибуху артилерійського далекобійного осколково-фугасного снаряду калібру 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що головний фахівець одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, який в цей час проходив підвищення кваліфікації у вказаному Центрі, привіз артснаряд на прохання начальника однієї з кафедр цього університету.

Керівник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд. Згодом він надав курсантам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня.

Коли студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі та не знають, як правильно це робити, начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення.

Наразі начальника кафедри звільнено з університету.

Діями обвинувачених навчальному центру та університету завдано збитків на загальну суму майже 4,5 млн гривень.

Нагадаємо, після смерті курсантів від роботи було відсторонено чотирьох викладачів Національного університету цивільного захисту України.

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