Смерть мобілізованого на Закарпатті: що кажуть в Офісі генпрокурора

Наразі праввохоронці встановлюють точні причини настання смерті чоловіка. Чи дійсно йдеться про епілептичний приступ - не уточнюється.

За фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру у Закарпатській області відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі праввохоронці встановлюють точні причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести.

"Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові", – йдеться в повідомленні.

На Закарпатті помер мобілізований: що відомо

Нагадаємо, що у Закарпатській області мобілізований помер, коли його везли до навчального центру.

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, військовозобов'язаний помер від епілептичного приступу. Померлому було 39 років.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що згідно з довідкою ВЛК, чоловік був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини омбудсман відкрив провадження.

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