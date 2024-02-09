Смерть мобілізованого з інвалідністю: омбудсман звернувся до спеціалізованої прокуратури

Справа перебуває на контролі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За запитом омбудсмана Дмитра Лубінця спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль справу про раптову смерть мобілізованого мешканця Одеської області Бориса Глушака. За твердженнями активістів, 29-річний чоловік був мобілізований з інвалідністю та помер від хвилювань після вручення повістки через напад епілепсії.

Про це йдеться у дописі омбудсмана в Telegram.

За його словами, спеціалізована прокуратура забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи, а саме:

непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного;

невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також повідомив, що хід досудових розслідувань перебуває на його постійному контролі.

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“Окрім того, задля недопущення в подальшому вчинення таких правопорушень, звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП”, - поінформував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляла подробиці загибелі мобілізованого 29-річного Бориса Глушака, який помер після прибуття до військової частини.

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