Смерть мобілізованого угорця: що встановило розслідування

Мобілізація в Україні / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

В Україні триває розслідування обставин смерті етнічного угорця Йосипа Шебештеня, який як громадянин України 14 червня був мобілізований до ЗСУ.

Про це повідомили у ДБР.

Слідством встановлено, що угорця призвали на військову службу в місті Мукачево, а військово-лікарську комісію він пройшов при Ужгородському районному ТЦК та СП, яка визнала його придатним. На момент мобілізації скарг на стан здоров’я він не мав.

«Перебуваючи у військовій частині, 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де повідомив, що погано почувається, має сильний головний біль, а також, з його слів, отримав травму голови з підозрою на струс мозку. Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосип Шебештень був доставлений до Берегівської районної лікарні, однак лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень», — повідомили в ДБР.

За даними слідства, 24 червня мобілізованого перевели до обласного закладу з надання психіатричної допомоги в місті Берегове. Уже 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 6 липня Йосип Шебештень помер у цьому медичному закладі.

«У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті», — йдеться у повідомленні ДБР.

Поза тим кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) досі не закрито. Розслідуванням займається підрозділ Територіального управління ДБР у Львові.

У правоохоронному відомстві наголосили, що повідомлення в закордонних та вітчизняних ЗМІ про відмову ДБР розслідувати обставини смерті військовослужбовця «носять маніпулятивний характер та не відповідають дійсності».

Відомо, що 6 серпня родина Шебештеня в коментарі провладній угорській газеті Magyar Nemzet заявила, що ДБР не розпочинало розслідування смерті угорця через «брак доказів».

Цю заяву використав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто для звинувачень у тому, що в Україні практикується «примусовий призов, що передбачає жорстоке побиття і навіть побиття до смерті».

Нагадаємо, у контексті цього випадку зі смертю мобілізованого угорця прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що начебто в Україні «людей б’ють до смерті» під час «примусової мобілізації» та закликав Євросоюз відреагувати.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що Будапешт спотворює реальність та використовує трагедію з політичною метою.