Смерть мобілізованого в Подільському ТЦК: у 73 бригаді відреагували

Працівники ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

Подільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Києві та 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ надали спільне роз’яснення щодо інформації про ймовірне побиття мобілізованого, який пізніше помер.

Про це вони повідомили на сторінці 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Згідно з офіційною заявою, громадянин був мобілізований 18 жовтня 2025 року та доставлений до розподільчого пункту наступного дня. За даними ТЦК та бригади ДШВ, інцидент стався під час інформування призовників про майбутню службу:

Реклама

«Під час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків — військовослужбовців та військовозобов’язаних,» — йдеться у заяві.

Постраждалого негайно госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Розслідування та свідчення

Співробітники Подільського управління поліції опитали понад десяток свідків (як військових, так і цивільних) на місці події та в лікарні. Поліція попередньо встановила, що травма була спричинена падінням та ударом головою. Опитати самого чоловіка не вдалося, оскільки він на той момент перебував у комі.

У заяві наголошується, що під час опитування не встановили фактів, які б свідчили про вчинення щодо військовозобов’язаного будь-яких неправомірних дій. Більше того, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав «швидку».

Реклама

Дані про придатність до служби

Керівництво ТЦК також надало інформацію щодо медичного огляду. Представники військово-лікарської комісії (ВЛК) визнали громадянина придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні, медики, які проводили обстеження, також зазначили «придатний» без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від мобілізованого не надходило, його не направляли на дообстеження.

«Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин. Ми висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким померлої людини. Це непоправна втрата, якої не має бути», — підсумували у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві помер 43-річний Роман Сопін — син акторів театру Beat. Він потрапив до лікарні з важкою закритою черепно-мозковою травмою та крововиливом після перебування у Подільському ТЦК і впав у кому. Журналістки, подруги родини, стверджують, що Сопіна «мобілізували», і він помер наступного дня після коми.

Згодом з’явилися нові подробиці цієї ситуації. Адвокат родини Сопіних Олександр Протас розповів, що 19 жовтня до нього звернувся брат Романа, коли той потрапив до лікарні після перебування у Подільському ТЦК. Протас зазначив, що поліція того ж дня мала порушити кримінальну справу, але нічого не зробила до 21 жовтня, коли цим випадком почав займатися він.

Реклама

Юрист стверджує, що підстав для затримання Романа не було. Він наголосив, що працівники ТЦК взагалі не можуть будь-кого утримувати та якимось чином обмежувати права людини. Також адвокат сказав, що Сопін потрапив до лікарні із серйозною травмою вже за пів дня після мобілізації. У чоловіка була травмована черепна коробка.