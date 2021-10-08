Смерть нардепа Полякова: чоловіка нудило в таксі, його намагалися реанімувати

Смерть Антона Полякова розслідує Київська міська прокуратура.
За фактом смерті народного депутата Антона Полякова у Києві розпочато розслідування. Чоловіка знайшли мертвим в ніч проти 8 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Наразі відомості про смерть народного депутата внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено СУ ГУ НП в м. Києві.
"За попередніми даними, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР", - розповіли в прокуратурі.
За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, вказаний пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
"Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер", - додали у відомстві.
У прокураторі також додали, що у потерпілого виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.
"Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі. Причина смерті буде встановлена за результатами розтину, який наразі триває", - повідомили у Київській міській прокуратурі.
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